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Aksaray’da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Taşpazar Mahallesi Pir Ali Sultan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli Kapı Mahallesi’nde sipariş bıraktıktan sonra Taşpazar Mahallesindeki lokantaya dönen motosikletli kurye H.T. (26), 68 ADH 071 plakalı motosikleti ile seyir halinde iken yolun karşısına geçmeye çalışan yaya H.D.’ye (24) çarptı. Kaza sonucu yaya hafif yaralanırken, çarpışmanın etkisi ile yola devrilen motosiklet sürücüsü de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan sürücü ve yaya ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan tedavileri sonucu yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.