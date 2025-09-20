Tokat’ın Pazar ilçesinde motosikletiyle yaban domuzuna çarpan genç yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Doğançalı köyünden Pazar ilçesine seyir halinde olan Bekir Can Mutlu (20), aniden önüne çıkan yaban domuzuna çarptı.

Yerde hareketsiz şekilde yer alan genci fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mutlu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Mutlu’nun cenazesi Doğançalı köyünde kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedildi.

Ayrıca Gönül ve Ahmet Mutlu çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mutlu’nun Kütahya’da askerlik görevine başlamak üzere bir hafta içinde birliğine teslim olmaya hazırlandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.