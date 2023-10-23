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Konya’nın Beyşehir ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu H.E.S. idaresindeki 42 MB 0211 plakalı motosiklet, restore çalışmaları devam eden tarihi konak önünde bulunan ve bekçilik yaptığı öğrenilen 63 yaşındaki O.A.’ya çarptı. Yayaya çarpan motosiklet kaza sonucu devrilirken sürücüsü ve yanında bulunan yabancı uyruklu E.E.S. ile O.A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından sürücünün ehliyetinin bulunmadığını tespit eden ekipler, motosikleti trafikten men etti.