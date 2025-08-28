Samsun’da motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Osman Menek (24) yönetimindeki 55 ARB 547 plakalı motosiklet, yaya olarak yolu geçmeye çalışan Melek Ekici’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.