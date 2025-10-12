Can Alexander Öncü 26 Temmuz 2003 Alanya doğumlu motosiklet yarışçısı.

2019 sezonunu Moto3'te geçirdikten sonra, 2020 için, eski Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun önderliğinde yaptığı ve Pucetti Kawasaki ve Orelac Racing tarafından desteklenen yeni bir girişim olan Türk Yarış Ekibi ile Dünya Supersport'ta yarışmaya başladı.

Genç Yetenek

2018 yılında yönetmeliklerdeki bir değişiklikten sonra, Can Öncü 15 yaşında, 115 günlük 2018 Valensiya Topluluğu motosiklet Grand Prix'sini ve GP motosiklet yol yarışının ilk Türk kazananını ve kazanan en genç Grand Prix motosiklet yarışı galibi oldu.

2018'in sonlarında, her zamanki minimum 16 yaş gereksiniminden daha genç olmasına rağmen, Red Bull KTM Ajo ekibi ile 2019 Moto3 sezonu için geçici giriş listesine dahil edildi ve iş birliği 2023'te tekrarlandı.

İkiz kardeşi Deniz de motosiklet yarışçısıdır.

Her iki kardeşe de dünya şampiyonu Türk motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu hocalık yapıyor.

Yarış Macerası

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağında ilk yarış, Estoril Pisti'nde gerçekleştirildi.

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Portekiz'deki sezonun 11. etabında, hafta sonunun ilk yarışında 3. olarak podyum sevinci yaşadı.

336 puanla milli motosikletçi Can Öncü ikinci, 227 puanla Orelac Racing Verdnatura takımından İspanyol motosikletçi Jaume Masia da üçüncü sırada yer alıyor.