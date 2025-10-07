Bir motosiklet sürücüsü tıra arkadan çarpmasının ardından hayatını kaybetti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde gerçekleşen kazada, tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Acı kaza, Çorum-Sungurlu karayolunun 7. kilometresinde, sabah saatlerinde gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, Recep Kaleli (21) idaresindeki 07 BGS 738 plakalı motosiklet, aynı istikamete seyir halinde olan Atilla E. yönetimindeki 48 AHD 531 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kaleli'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.