Kayseri'de polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan plakasız motosikletin sürücüsü yakalandı.

Birçok kuralın dışına çıkan sürücü, 73 bin TL para cezası uygulanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde polis ekipleri şüphelendikleri motosiklet sürücüsü F.B.'ye ‘dur' ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçmaya başlayan F.B., ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi 15. Cadde üzerinde yakalandı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan F.B.'ye ‘plakasız motosiklet kullanma', ‘ters yönde seyretme', ‘dur ihtarına uymama' ve ‘ehliyetsiz motosiklet kullanma' suçlarından toplam 73 bin TL idari para cezası aldı.

Gözaltına alınan F.B. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan da adli işlem başlatıldı.