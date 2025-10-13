Feci kaza: Motosiklet park halindeki kamyona çarptı! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bir motosikletin park halindeki kamyona çarpmasının ardından 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Elazığ’da gece saatlerinde gerçekleşen korkunç bir trafik kazasında, motosikletin park halindeki bir kamyona çarpmasının ardından 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine fazla sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kaza, Yurtbaşı yolunda gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, 38 AGV 071 plakalı motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 33 RD 165 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı şahıs ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.