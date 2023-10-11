Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kaza, Beyşehir-Konya karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ü. idaresindeki plakasız motosiklet, Beyşehir’den Konya yönüne seyir halindeyken Bayındır Mahallesi yol ayrımında levhalara çarparak devrildi. Menfezden şarampole düşen motosikletten savrulan motosiklet sürücüsü ile yanındaki A.B.Ü. yaralandı. Durumu ağır olan A.B.Ü. kaza yerine sevk edilen ambulansla Konya’ya nakledilirken, yaralı sürücü kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir besi çiftliğinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kara yolu üzerinde seyir halinde ilerleyen motosikletin Bayındır Mahallesi yol ayrımına geldiğinde önce levhalara çarptığı ardından savrulduğu görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.