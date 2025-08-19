Bir motosiklet kazasında 20 yaşındaki sürücü yaşamını kaybetti.

Olay sonrası araçta uygulanan aramada çok sayıda yasaklı madde ele geçirildi, polis ekipleri soruşturma başlattı.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleşen kazada bir kişi hayatını kaybeti. Olay yerinde uygulanan incelemelerde motosikletten fazla sayıda yasaklı madde çıktığı bildirildi.

Kaza, Kahramankazan ilçesi Güvenç Mahallesi yol ayrımı tali yolda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 20 yaşındaki E.K. idaresindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir sebeple kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı etmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, sürücü E.K.’nin yaşamını kaybettiği belirlendi.

Gencin cenazesi, Kahramankazan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatarak hem kazanın oluş şeklini hem de motosikletten çıkan yasaklı maddelerin kaynağını araştırıyor.