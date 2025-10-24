Motosikletinin kontrolünü yitiren 19 yaşındaki Arda Aydın geçirdiği kaza sonrası ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan genç sürücü, 4 gün süren yaşam mücadelesini yitirdi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde gerçekleşen motosiklet kazasında 19 yaşındaki genç sürücü Arda Aydın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre, Çenedağ Mahallesi’nde yaşayan Aydın, kullandığı motosikletin kontrolünü henüz bilinmeyen bir sebeple kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet takla atarak yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı haldeki Aydın’a ilk müdahaleyi kaza yerinde uyguladı. Daha sonra ambulansla Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç sürücü, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Aydın, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazadan kısa zaman önce iş aradığı öğrenilen Arda Aydın’ın vefatı, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye yol açtı. Aydın’ın cenazesi, Çenedağ Mahallesi İmam Hüseyin Cemevi’nde kılınan ikindi namazının ardından Derince Şehitler Mezarlığı’nda toprağa verildi.