ABD'nin Rus petrol şirketlerine Rosneft ve Lukoil'e açıkladığı yaptırım kararlarından sonra Brent Petrol fiyatları yükselirken, akaryakıt sektörü kaynakları 25 Ekim itibarıyla motorinin litre fiyatında 2,30 TL'lik artış beklenildiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararın ardından Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Lukoil yaptırım listesine alındı.

Söz konusu şirketlerle iş birliği yapan ülkelerin de dolaylı yoldan yaptırımlardan etkilenmesi beklenirken, brent petrol fiyatlarını yükselten gelişme yurt içi akaryakıt piyasalarında da peş peşe zam haberlerine neden oldu.

Yarın Gece Zam Geliyor

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çarşı karıştı.ABD, Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine ekledi. Motorin fiyatları uluslararası piyasalarda hızla yükseldi. Bayiler düşük fiyattan motorin almak için alarma geçti. Fiyatlar gerilemezse cuma gece yarısı 2,30 TL zam var." ifadelerini kullandı.

23 Ekim 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Benzin

İstanbul (Anadolu): 52.15 TL/L

İstanbul (Avrupa): 52.3 TL/L

İzmir: 53.5 TL/L

Ankara: 53.16 TL/L

Motorin

İstanbul (Anadolu): 52.25 TL/L

İstanbul (Avrupa): 52.37 TL/L

İzmir: 53.72 TL/L

Ankara: 53.38 TL/L