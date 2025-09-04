Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilerken bu değişimler nedeniyle araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

Bu kez uygulanan zam araç sahiplerini üzecek.

Güncel Fiyatlar Pompaya Yansıdı

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

Motorine gece yarısından itibaren litre başına 2 lira 5 kuruşluk zam geldi.

Motorin Litresi Ne Kadar Oldu?

İstanbul'da ortalama 52 lira 21 kuruşa satılan motorinin litresi 54 lira 26 kuruşa çıktı.

Yeni fiyatlar ise zammın uygulanmasının hemen ardından ,gece yarısı tabelaya yansıtıldı.

Benzine De Zam Geldi Mi?

Motorine uygulanın zammın ardından gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Büyükşehirlerde Motorin Ne Kadar Oldu

İstanbul'da benzin 52.91 lira, Ankara'da 53.68 lira, İzmir'de ise 54 liradan satılıyor. Pompa tabelaları yeni fiyatlar üzerinden güncellendi.

Yozgat’ta Fiyatlar Ne Durumda?

KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ 54,03 40,05 55,62 55,62 33,75 30,40 26,32 26,98

Akaryakıtta Fiyat Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.