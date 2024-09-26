Edinilen bilgilere göre, motorin fiyatlarında Cuma gününden itibaren 90 kuruşluk bir artış bekleniyor. Bu artışla birlikte Yozgat’ta motorinin litre fiyatı 41 lira 59 kuruşa yükselecek.

BENZİN FİYATLARINDA ÖNCEKİ ARTIŞLAR ALARM VERİYOR

Geçtiğimiz salı günü benzinin litre fiyatına 1,40 TL’lik bir zam yapılmıştı. Bu artış, motorin zammının habercisi olarak nitelendirilirken, araç sahiplerinin maddi açıdan zorlu bir döneme gireceği öngörülüyor. Benzin fiyatlarındaki yükseliş, hem bireysel tüketiciler hem de taşımacılık sektörü için ek maliyetler anlamına geliyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ BELİRLENME SÜRECİ

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatlarına ÖTV ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) paylarının eklenmesiyle belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatları, Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF (Cost, Insurance and Freight) ürün fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak hesaplanıyor. Son günlerdeki dalgalanmalar, uluslararası piyasalardaki belirsizlikler ve döviz kurlarındaki hareketlilikle ilişkili olarak ortaya çıkıyor.

SÜRÜCÜLER NE YAPACAK?

Artan akaryakıt maliyetleri karşısında, sürücüler ve taşımacılık sektöründe çalışanlar ne yapacaklarını düşünmeye başladı. Özellikle, artan fiyatların günlük yaşam masraflarını etkileyeceği ve ulaşım hizmetlerinin fiyatlarını artıracağı endişesi hakim. Yozgat’ta yaşayan vatandaşlar, motorin ve benzin fiyatlarındaki bu yükselişin ne zaman duracağını merakla bekliyor.

Uzmanlar, artan akaryakıt maliyetlerinin etkilerinin, sadece bireysel bütçeleri değil, aynı zamanda yerel ekonomiyi de zorlayacağını vurguluyor. Özellikle taşımacılık sektörü, akaryakıt fiyatlarının artmasıyla birlikte zam yapma yoluna gidebilir. Bu durum, Yozgat ve çevresinde mal ve hizmet fiyatlarının yükselmesine neden olabileceği gibi, halkın alım gücünü de olumsuz etkileyecek.