Zam sonrası İstanbul’da motorin 55 TL’yi, Ankara ve İzmir’de ise 56 TL’yi geçti.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Petrol ve Kur Etkisi Sürüyor

Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri, akaryakıt üzerindeki baskısını sürdürdü.

25 Ekim Cumartesi itibarıyla yapılan bu artış, son dönemin en yüksek motorin zammı olarak kayda geçti.

Zam sonrası şehir şehir yeni fiyatlar

İstanbul Avrupa Yakası

Motorin: 55,44 TL/LT

Benzin: 52,34 TL/LT

LPG: 27,71 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Motorin: 55,31 TL/LT

Benzin: 52,18 TL/LT

LPG: 27,08 TL/LT

Ankara

Motorin: 56,46 TL/LT

Benzin: 53,17 TL/LT

LPG: 27,60 TL/LT

İzmir

Motorin: 56,77 TL/LT

Benzin: 53.52 TL/LT

LPG: 27.53 TL/LT

Yozgat’ta Bazı Akaryakıt Fiyatlarına Dair Güncel Veriler Şöyle Görünüyor:

Yozgat merkez Total istasyonunda: Benzin - 53,77 TL/LT, Motorin ~ 54,04 TL/LT

Yozgat genelinde TP verilerine göre: Benzin - 54,52 TL/LT, Motorin ~ 56,03 TL/LT

Yozgat Sorgun ilçesinde: Motorin - 56,07 TL/LT

Yozgat Yerköy Petrol Ofisi’nde: Benzin - 53,69 TL/LT, Motorin ~ 54,94 TL/LT

