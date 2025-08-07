Akaryakıt fiyatlarında uzun süredir beklenen indirim motorinde gerçekleşti. Yozgatlı sürücüler, 7 Ağustos sabahına pompada indirimle uyandı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik yok.

Akaryakıt fiyatları 7 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla güncellendi. Motorin grubunda litre başına 1 lira 77 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Yozgat’ta da sabah saatlerinden itibaren istasyon tabelalarında bu düşüş net şekilde görüldü.

Motorin fiyatlarındaki bu düşüşle birlikte araç sahipleri bir nebze de olsa rahat nefes aldı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Motorin fiyatındaki bu indirimin arkasında, brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve döviz kurundaki dengelenme yer alıyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden sektör temsilcileri, fiyatların bu etkenlere bağlı olarak yeniden güncellenebileceğine dikkat çekiyor.

Yozgat'ta Güncel Akaryakıt Fiyatları

Yozgat’ta 7 Ağustos 2025 itibarıyla geçerli olan pompa fiyatları şu şekilde:

Benzin: 49,75 TL

Motorin: 53,36 TL

LPG: 23,69 TL

Diğer İllerde Akaryakıt Fiyatları

Motorin fiyatındaki indirim sadece Yozgat’ta değil, büyük şehirlerde de pompaya yansıdı. İşte bazı şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,40 TL

Motorin: 51,95 TL

LPG: 26,51 TL

Ankara

Benzin: 52,11 TL

Motorin: 52,85 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 52,44 TL

Motorin: 53,19 TL

LPG: 26,33 TL

Benzin ve LPG'de Değişiklik Yok

Motorin fiyatındaki indirimin aksine, benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir oynama olmadı. Sektör yetkilileri, önümüzdeki günlerde brent petrol ve döviz kurlarındaki hareketliliğe göre yeni fiyat düzenlemelerinin olabileceğini ifade ediyor.