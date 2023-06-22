Hızlı teslimat sektörünün önde gelen markalarından Vigo, 21 Haziran ‘Dünya Motosiklet Günü’ kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikte moto kuryelere motor yağı dağıttı. Firmanın işe alım merkezi önünde moto kuryeler tarafından uzunca kuyruk oluştu. Diğer markalarda çalışan kuryelerin de katıldığı etkinlikte, bini aşkın kurye yer aldı. Her yıl ‘Dünya Motosiklet Günü’nü kutladıklarını belirten moto kuryeler, motor yağını aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

“Her markada çalışan moto kuryeler motor yağlarını alabiliyor”

Vigo’nun Dünya Motosikletler Günü’nü kutladıklarını belirten moto kurye Feridun Muşuk, “Her sene böyle etkilinler oluyor, bizlerde katılıyoruz. Her markada çalışan moto kuryeler, buradan motor yağlarını alabiliyor” şeklinde konuştu.

“Motor yağımızı aldık mutluyuz”

Dünya Motosikler Günü’nü kutladığını belirten moto kurye Safiye Öztürk, “Bizde bu vesileyle buraya geldik motor yağımızı aldık mutluyuz” dedi.

“Bu tarz etkinlikler bizim için önemli”

Her sene olduğu gibi bu senede Dünya Motosikletler Günü’nü kutladıklarını ifade eden moto kurye Osman Sayar, “Bu tarz etkinlikler bizim için önemli. Şirketimiz bizi unutmadı tüm moto kuryeler buradan yağlarını alabilirler. Moto kuryelerin kask eldiven gibi ekipmanlarını takmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu. İHA