Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği hasta ve yakınları için moral ve motivasyon gezisi düzenledi.

Dernek Başkanı Esengin; “Kanser Hastalığının şu dönemlerde artma göstermesi üzerine Yozgat Vakfı Başkanı Ahmet Yılmaz’ın daveti üzerine İstanbul’da dört gün sürecek bu geziyi düzenledik. Her zaman dernek sloganımız olarak kullandığımız ‘Kanser bizi yenmeden biz kanseri yeneceğiz’ diyerek bir nebzede olsa hasta ve hasta yakınları için moral ve motivasyon olacağını düşünüyorum. Bizleri davet eden Yozgat Vakfı Başkanı Ahmet Yılmaz’a teşekkür ediyorum” dedi. Yasin Nazım Kayhan