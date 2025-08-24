Mürdüm eriği, 100 gramında yaklaşık 5 mg C vitamini içerir. Journal of Food Science and Technology’de yayımlanan 2021 tarihli bir çalışmaya göre, C vitamini bağışıklık hücrelerinin aktivitesini artırarak enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Dr. Michael Greger, mürdüm eriğinin düzenli tüketiminin bağışıklık sistemini doğal yollarla desteklediğini belirtmektedir.

Antioksidanlarla Hücre Yaşlanmasını Yavaşlatır

Koyu mor rengiyle dikkat çeken mürdüm eriği, antosiyanin ve flavonoid bakımından zengindir. Journal of Agricultural and Food Chemistry’de yayımlanan bir araştırma, bu bileşiklerin serbest radikalleri nötralize ederek hücre hasarını azalttığını göstermiştir. Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. David Sinclair, mürdüm eriğinin yaşlanma karşıtı etkilerde umut vadettiğini vurgular.

Sindirim Sistemini Destekler Ve Kabızlığı Önler

Mürdüm eriği, 100 gramında yaklaşık 2.2 gram diyet lifi içerir. British Journal of Nutrition’da yayımlanan bir çalışmada, lifli meyvelerin bağırsak hareketlerini artırarak kabızlığı önlediği belirtilmiştir. Gastroenterolog Dr. Will Bulsiewicz, mürdüm eriğinin özellikle sindirim sistemi hassasiyeti olan bireyler için doğal bir destek sunduğunu ifade eder.

Kalp Sağlığını Destekleyen Potasyum Kaynağı

Mürdüm eriği, potasyum açısından zengin bir meyvedir. American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışmaya göre, potasyum alımı kan basıncını dengeleyerek kalp krizi riskini azaltabilir. Kardiyolog Dr. Joel Kahn, mürdüm eriğinin düşük sodyumlu yapısıyla kalp dostu bir meyve olduğunu belirtmektedir.

Kan Şekerini Dengelemeye Yardımcı Olabilir

Diabetes Research and Clinical Practice dergisinde yayımlanan bir araştırma, mürdüm eriğinin glisemik indeksinin düşük olduğunu ve kan şekeri dalgalanmalarını azaltabileceğini göstermiştir. Endokrinolog Dr. Jason Fung, mürdüm eriğinin lifli yapısıyla insülin direncini azaltıcı etkiler gösterebileceğini ifade etmektedir.

Kansere Karşı Koruyucu Etkiler Gösterebilir

Mürdüm eriği, antosiyanin ve fenolik bileşikler açısından zengindir. International Journal of Cancer’da yayımlanan bir çalışmada, bu bileşiklerin hücre çoğalmasını baskılayarak tümör oluşumunu engelleyebileceği belirtilmiştir. Onkolog Dr. William Li, mürdüm eriğinin “besinle gelen koruyucu ajanlar” arasında yer aldığını vurgular.