Vincenzo Montella, 18 Haziran 1974 tarihinde İtalya'nın Castello di Cisterna kentinde dünyaya geldi. Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde önemli başarılara imza atmış bir isimdir.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Montella, futbol kariyerine amatör olarak başladıktan sonra, 1990 yılında Empoli ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Burada geçirdiği beş sezonda, 51 maçta forma giyerek 27 gol attı ve takımına büyük katkı sağladı.

1995 yılında Genoa'ya transfer olan Montella, burada sadece bir sezon oynadı. Bu süre zarfında 34 maçta 21 gol atarak dikkatleri üzerine çekti ve dünya genelinde tanınan bir futbolcu haline geldi.

1996 yılında Sampdoria'ya transfer olan Montella, burada geçirdiği üç sezonda 83 maçta 54 gol kaydetti. Bu performansı ile Serie A'nın en golcü isimleri arasında yer aldı.

Montella, 1999 yılında Roma ile sözleşme imzalayarak kariyerinin en uzun ve en başarılı dönemlerinden birini geçirdi. On yıl boyunca Roma forması giyen Montella, 194 maçta 83 gol atarak kulüp tarihinde önemli bir yer edindi. Performansı ile "Eski Romalı futbolcu" olarak anılmaya devam etmektedir. Kariyerinin son iki yılında farklı kulüplere kiralık olarak gönderilen Montella, 2009 yılında futbolculuk kariyerini noktaladı.

Ayrıca, 1999-2005 yılları arasında İtalya Milli Takımı'nda 20 maça çıkan Montella, milli formayla 3 gol kaydetti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra yaklaşık iki yıl dinlenen Vincenzo Montella, 2011 yılında geçici olarak Roma'nın teknik direktörlüğüne getirildi. Bu görevi tamamladıktan sonra teknik direktörlük kariyerine devam etme kararı aldı. Montella'nın çalıştırdığı takımlar sırasıyla:

2011 (Geçici): Roma

2011-2012: Catania

2012-2015: Fiorentina

2015-2016: Sampdoria

2016-: Milan

Montella, teknik direktörlük kariyerinde de birçok başarıya imza atarak adından söz ettirmeye devam etmektedir. Futbolculuk dönemindeki hücum zekasını ve golcülüğünü, teknik direktörlük kariyerinde de etkili bir şekilde kullanmıştır.