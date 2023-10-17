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TÜBİTAK Bilim Söyleşileri programı kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü sabahı Yozgat şehir merkezindeki okullardan TOKİ Mevlana İmam Hatip Ortaokulu ve öğleden sonrada Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.



Öğrencilerin ilgiyle izlediği “Bilim İletişimi” konulu söyleşide Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Moleküllerin Dünyasına Yolculuk” başlıklı sunumunda öğrencilerin merakını ve aktif katılımını canlı tutan etkileşimli bir konuşma yaptı.

Öğrencilerde bilim farkındalığını ve popüler bilim okuryazarlığını artırıcı yönde yakın çevreden örneklerle söze başlayan Prof. Dr. Böyükata, etrafımızdaki dokunabildiğimiz her şeyin gözle göremediğimiz boyutlarda küçük yapılardan oluştuğunu, molekül ve atomların bir araya gelişini sağlayan mekanizmaların neler olduğunu kolay anlaşılır bir dille aktarmaya çalıştı.



Akademik hayatından da bahseden Prof. Dr. Böyükata, geçmişteki bilim insanlarından ve yaptıkları çalışmalardan da bahsederek günümüzde bir bilim insanın hangi eğitim süreçlerini tamamlaması gerektiğini de açıkladı.

Etkinliklerde öğrencilerin meraklı sorularına da cevap veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya okul yöneticileri TOKİ Mevlana İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sinan Sarı ve Atatürk İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mesut Gür tarafından teşekkür edilerek, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal imzalı belgesi takdim edildi. (Mustafa Babayiğit)