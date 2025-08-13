Modifiye ve abartı egzoza geçit yok Yozgat'ta sürücülere ceza yağdı!

Yozgat’ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde modifiye araçlar, abartı egzoz ve güvenliği tehlikeye düşüren sürücüler hedef alındı. Uygulamalarda 13 araca çeşitli sebeplerden cezai işlem uygulandı.

Trafik Güvenliği İçin Sıkı Denetim

Yozgat Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, modifiye, abartı egzoz ve şüpheli şahıs uygulamaları kapsamında araç ve yaya trafiğini tehlikeye düşürecek sürüşlerin önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Yüzlerce Araç Ve Sürücü Kontrol Edildi

Denetimlerde 236 şahıs ve 94 araç sorgulandı. Yüksek sesli müzik yayını yapan 6 araca, abartı egzozlu araç kullanan 1 sürücüye, kask takmayan 3 motosiklet sürücüsüne, ehliyetsiz araç kullanan 2 sürücüye ve diğer maddelerden 1 araca cezai işlem uygulandı.

13 Araca İşlem

Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 13 araca cezai işlem uygulandığı bildirildi. Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.