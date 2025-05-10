Modern dünyanın dijitalleşen yüzüne mesafeli yaklaşan Amişler, Amerika Birleşik Devletleri’nin kırsal kesimlerinde geleneksel yaşam biçimlerini sürdüren kapalı bir dini topluluktur. Kökenleri 17. yüzyıldaki Anabaptist Hristiyan reform hareketine dayanan Amişler, özellikle Pensilvanya, Ohio ve Indiana eyaletlerinde yoğun olarak yaşamaktadır. Topluluğun temelleri, İsviçreli din adamı Jakob Ammann’ın öncülüğünde Mennonitler’den ayrılan bir grup tarafından atılmıştır.

Amişler, teknolojiye mesafeli durmaları, sade yaşam tarzları ve güçlü topluluk bağlarıyla bilinir. Elektrik kullanmaz, otomobil yerine at arabasıyla ulaşımı tercih ederler. Modern dünyayla sınırlı etkileşim kuran bu topluluk, tarım ve el işçiliğine dayalı bir ekonomik sistemle varlığını sürdürmektedir. Günümüzde nüfusları 350 bini aşan Amişler, yüksek doğum oranları sayesinde her yıl sayıca artmaktadır.

İnanç sistemleri, Anabaptist Hristiyanlığın temel ilkelerine dayanır. Amişlerde bebek vaftizi yapılmaz; bireyin inancını bilinçli olarak seçmesi gerektiğine inanılır. Bu anlayış, ergenlik döneminde gençlere dış dünyayı deneyimleme imkânı tanıyan “rumspringa” uygulamasıyla pratiğe dökülür. Gençler bu süreç sonunda Amiş yaşamını bilinçli bir tercihle kabul eder.

Topluluk içinde günlük yaşamı düzenleyen yazılı olmayan kurallar bütününe “Ordnung” adı verilir. Bu kurallar, kıyafetten eğitime, evlilikten ulaşım tercihlerine kadar her alanda belirleyici olur. Amişler, İncil’i sade ve cemaat rehberliğinde yorumlar; Tanrı’ya sadakat, tevazu, aileye bağlılık ve topluluğa itaat temel değerleri arasında yer alır.

Barışçıl bir yaşam süren Amişler, silah taşımaya, askerlik hizmetine ve şiddete karşıdır. ABD’de vicdani ret hakkını en görünür şekilde temsil eden topluluklardan biri olarak öne çıkarlar. Kadın ve erkek rolleri geleneksel çerçevede belirlenmiştir; kadınlar ev işleri ve çocukların eğitimiyle ilgilenirken, erkekler tarım ve dış işleri üstlenir.

Amişler, teknolojik gelişmeleri ahlaki yozlaşma riski taşıdığı gerekçesiyle reddeder. Onlara göre gerçek gelişmişlik, modern özgürlüklerde değil, Tanrı’ya bağlılıkta ve ahlaki bütünlükte gizlidir.