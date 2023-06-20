Yozgat Şehir Hastanesi, geçtiğimiz hafta Kuveyt Sağlık Bakanlığı yetkililerinin ziyaretinde Hastane işleyişi hakkında deneyimlerini aktardı.

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi Yozgat Şehir Hastanesi yurt içinden olduğu gibi yurt dışından da gelen Sağlık Yetkilisi Misafirlerini konuk ediyor.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü ve Bilgi işlem Müdürlerine, Hastane yöneticileri ve personeller tarafından Hastane otomasyonu hakkında bilgilerin paylaşıldığını ifade eden Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, “Ülkemizin sağlık yatırımlarında bir dönüm noktası olan Şehir Hastaneleri diğer Ülkelere de örnek teşkil etmektedir” dedi.

Başhekim Kozan, Kuveyt Sağlık Bakanlığı nezdinde yapılan ziyarete ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Şehir hastaneleri birçok ülkeye model olmaya devam ediyor. Kuveyt Sağlık Bakanlığı yetkililerinin HIMSS 7 EMRAM ve Şehir Hastaneleri işleyişi hakkındaki merak ettiği tüm konular yetkili birim sorumlularımızca cevaplanmıştır. Yozgat Şehir Hastanesi olarak gelen talepler üzerine birçok Ülkeden otomasyonumuza ait bilgileri paylaşmaya, bu sistem içerisinde çalışan faktörü ile birlikte yaşanan deneyimlerimizi birebir yerinde anlatmaya devam edeceğiz.”

Ziyaretlerinde gösterilen ilgi ve aktarılan bilgilerden dolayı mutlu olduklarını söyleyen Kuveyt Sağlık Bakanlığı yetkilileri Hastane yönetimine ve tüm birim sorumlularına ayrı ayrı teşekkür ederek Ankara’ya hareket etti. Haber Merkezi