2011 yılında Kerim Türe ve 3 arkadaşı tarafından kurulan Modanisa.com, bugün Türkiye’nin en büyük e-ticaret siteleri arasında yer alıyor.

Kerim Türe üniversite hayatını Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. Kendisi ve arkadaşları henüz üniversite öğrencisiyken de başarılı bir girişime imza attı.

Kurumsal Hayatta Başlangıç

Kerim Türe, üniversiteyi bitirdikten sonra bir süre kurumsal hayat içerisinde aktif rol aldı.

Bu birkaç senelik deneyim, ona profesyonel hayatın hayal ettiği gibi olmadığını gösterdi.

Girişimcilik Projesi

Kerim Türe bu deneyimden sonra kariyerine bir girişimci ve yatırımcı olarak devam etti ve Türkiye’nin global markaları ile önemli projelere imza attı.

Kendisini bir girişimci, yatırımcı ve hayalci olarak tanımlayan Kerim Türe; YouthRepublic, Goril AS, İstanbul Business School ve Modanisa gibi sektörün en başarılı şirketlerinin kuruluş süresinde görev aldı ve şu anda da kariyerine hala bu şirketlerin ortağı olarak devam ediyor.

Özel Hayatı

Kariyeri ile ön planda olan Türe, özel hayatına dair bilgiye ulaşılmamıştır.