Sosyal medya dünyasının popüler isimlerinden biri haline gelen Dila Tarkan, moda tutkusu ve kariyer basamaklarındaki yükselişiyle dikkat çekiyor. İşte Dila Tarkan’ın hayatı ve başarı hikayesi:

MODA TUTKUSU VE EĞİTİM KARİYERİ

1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Dila Tarkan, genç yaşta moda alanındaki yeteneğini keşfetti. Ailesi, Türkiye’ye İtalyan moda markalarını getirerek butik mağazacılıkta önemli bir konuma sahip oldu. Bu ortamda büyüyen Tarkan, lise eğitimine Kanada'nın Vancouver kentinde başladı. Moda alanındaki ilgisini geliştirmek için Londra’ya taşındı ve burada London College of Fashion’da eğitim aldı. Moda kariyerini daha da ileri taşımak isteyen Tarkan, Paris'teki Parsons New School of Design’da da eğitim görerek bu alandaki bilgisini pekiştirdi.

SOSYAL MEDYA KARİYERİ

Dila Tarkan, sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaşarak Türkiye'nin en tanınmış moda influencer'larından biri olmayı başardı. Geniş kitlelere hitap eden paylaşımları ve çeşitli markalarla gerçekleştirdiği işbirlikleri sayesinde moda dünyasında adını duyurdu. Tarkan, sadece sosyal medya platformlarında değil, YouTube kanalında da moda, stil ve yaşam üzerine içerikler üreterek dikkat çekiyor.

ÖZEL HAYATI VE SOSYAL YAŞAMI

Dila Tarkan’ın ailesi moda dünyasında önemli bir yer edinmiş, babası Ahmet Can Tarkan ve annesi Nilüfer Cesur'un katkılarıyla tanınmıştır. Kardeşi Sima Tarkan’ın düğün hazırlıklarıyla da gündeme gelen Dila Tarkan, takipçilerine verdiği açık ve net cevaplarla sık sık konuşulmaktadır. Baba tarafından Trabzonlu olan Tarkan, 29 yaşında ve Dağhan Doğruer ile evlidir.

PROFESYONEL KARİYERİ

Tarkan, sosyal medyada influencer olarak aktif bir rol üstlenirken, aynı zamanda aile şirketleri Dilasima Group’ta marka müdürlüğü ve direktörlüğü görevlerini yürütmektedir. Hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada modaya dair projelerde yer almaya devam eden Dila Tarkan, genç girişimcilere ilham kaynağı olmaya devam ediyor.