Ankara'nın gözbebeği MKE, üretimlerine devam ederken TSK'nın envanterine iki yeni keskin nişancı silahı daha kazandırdı. İki silahın 1 sene gibi kısa bir sürede üretilmesi de takdir topladı.

MKE'den Yeni Keskin Nişancı Silahı

Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdüren Makine ve Kimya Endüstrisi, TSK envanterine 2 yeni keskin nişancı silahı kazandırdı. 2 yeni keskin nişancı silahının üretimi 1 sene gibi kısa sürede tamamlandı.

MKE Silah Üretimine Devam Ediyor

MKE tarafından üretilen MKE-408 Türkiye'nin en uzun menzilli keskin nişancı silahı olarak ortaya çıkarken yarı otomatik keskin nişancı silahı KNT-859 ise ilk kez görüntülendi.

Türkiye'ye uygulanan ambargolar ve dışa bağımlılık, yerli ve milli imkanlarla silah geliştirme ihtiyacını her zamankinden daha kritik hâle getirdi. Bu kapsamda Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin en uzun menzilli keskin nişancı tüfeği MKE-408 ve yarı otomatik keskin nişancı tüfeği KNT-859'u ilk kez İhlas Haber Ajansı görüntüledi.

"Silahımızın Türkiye de üretimi olmamakla birlikte dünyada birkaç tane muadili bulunmaktadır"

Yeni Silah Hasas Atış İmkanı Sunuyor

KNT-859 keskin nişancı tüfeğinin 8.59 milimetre kalibreye sahip yarı otomatik sistemle çalışan Türkiye'nin ilk keskin nişancı tüfeği olduğunu söyleyen MKE Silah Fabrikası AR-GE Müdürü Cengizhan Türk, "Silahımız 1500 metre etkili menzile sahip kısa çarpmalı gaz piston sistemiyle döner başlık kilitlemeli mekanizmaya sahiptir. Silahımızın namlu boyu 27inç olup, dağılımı en fazla 1 MOA'dır. 7.2 kilogram ağırlığında olan silahımız 10 fişek kapasiteli şarjöre sahiptir. Silahta bastırıcı kullanımında imkan veren gaz ayar sistemi mevcuttur. Kullanıcılara daha hassas atış imkanı veren çok fonksiyonlu çatal ayak sistemi, ayarlanabilir tetik sistemi, ayarlanabilir yanaklık ve dipçik tabanı sistemi ve bununla birlikte teleskopik olarak ayarlanabilen dipçik sistemine sahiptir. Türkiye de üretimi olmamakla birlikte dünyada birkaç tane muadili bulunmaktadır" diye konuştu. Silahların tasarım süreçleri 2024 senesinin başında start alırken hızlı bir şekilde tamamlandı. MKE-408 aynı zamanda Türkiye'nin en uzun menzilli keskin nişancı silahı olarak kayıtlara geçti.