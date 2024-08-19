Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kamu personeli alımına başlıyor. KPSS şartı aranmayan bu fırsatta, adaylar altı farklı branşta başvuru yapabilecek. MİT’in duyurduğu bu personel alımına ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Milli İstihbarat Teşkilatı, KPSS’ye girmeden memur olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. MİT, 6 farklı alanda kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. İşte MİT’in alım yapacağı branşlar:

Başvuru yapmak isteyen adayların, her branş için belirlenen özel şartları sağlaması gerekiyor:

Koruma ve Emniyet Memuru: T.C. vatandaşı olmak, erkek adaylar için 26 yaşını doldurmamış, kadın adaylar için ise 29 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Erkekler için en az 1,75 metre, kadınlar için ise en az 1,63 metre boy şartı bulunuyor. Ayrıca, erkek adayların önlisans veya lisans mezunu olması, kadın adayların ise Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ya da Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olmaları şartı aranıyor.

İstihbarat Uzmanı: T.C. vatandaşı olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak ve herhangi bir lisans programından mezun olmak.

Mühendis: T.C. vatandaşı olmak, 34 yaşını doldurmamış olmak ve Bilgisayar, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Matematik veya Fizik Mühendisliği gibi alanlardan mezun olmak.

Dil Uzmanı: T.C. vatandaşı olmak, 40 yaşını doldurmamış olmak ve ilgili dilde üniversite mezunu olmak. İngilizce, Fransızca, Almanca gibi diller için mütercim-tercümanlık, dilbilim, çeviribilim, edebiyat veya öğretmenlik bölümlerinden mezun olunması gerekiyor.

Tekniker: T.C. vatandaşı olmak, 34 yaşını doldurmamış olmak ve belirli teknik programlardan mezun olmak. Adaylar, Bilgisayar Programcılığı, Elektronik Teknolojisi, Bilişim Sistemleri gibi alanlarda önlisans mezunu olmalı.

İHA Sistemleri Pilotu: T.C. vatandaşı olmak, 34 yaşını doldurmamış olmak ve Bilgisayar, Yazılım, Elektrik-Elektronik, Makine gibi mühendislik dallarından mezun olmak.

MİT’in personel alımları için başvurular, internet üzerinden yapılabilecek. Detaylı bilgi ve başvuru için MİT’in resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.