Son günlerde vatandaşlar arasında yaygın bir şekilde dolaşan "Missha İsrail malı mı?" ve "Missha hangi ülkenin?" gibi soruların cevapları, merak konusu olmaya devam ediyor. Bu konuda detaylı bir araştırma yapan haber ekibimiz, Missha kozmetik markasının hangi ülkeye ait olduğunu ve ürünlerinin menşeini sizler için derledi.

Missha, cilt bakımı ve kozmetik ürünleri üreten ve perakende satışını gerçekleştiren bir markadır. 2000 yılında kurulan Missha, Able C&C Co., Ltd. bünyesinde faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda, Missha'nın Güney Kore merkezli bir şirket olan Able C&C Co., Ltd.'ye ait olduğunu belirtmek isteriz.

Markanın uluslararası alanda etkin bir şekilde varlık gösterdiğini de eklemek gerekir. 27 farklı ülkede yaklaşık bin 500'e kadar yurtdışı mağazası bulunan Missha, global anlamda geniş bir kitleye hitap etmektedir.