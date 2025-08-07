2025 yılında Tokyo’da düzenlenecek Miss International güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek olmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayşe Sena Şeref’in yaşamı, eğitimi, memleketi ve kariyer yolculuğu büyük merak konusu haline geldi. Güzelliği kadar eğitim geçmişiyle de öne çıkan bu genç temsilcimizin hayatına dair tüm detaylara yazımızda yer verdik.

Ayşe Sena Şeref Kimdir?

Ayşe Sena Şeref, toplumun genç yeteneklerinden biri olarak tanınıyor. 2024 Miss Turkey yarışmasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Şeref; zarafeti, eğitimli duruşu ve dünya görüşüyle kısa sürede gözde bir figüre dönüştü. 2025 yılında Tokyo’da düzenlenecek Miss International yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek olması, kariyerinde önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.

Ayşe Sena Şeref Kaç Yaşında Ve Memleketi Neresi?

Ayşe Sena Şeref, 1999 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Doğup büyüdüğü şehir Ankaradır. Eğitim ve sosyal çevre anlamında Ankara'ya güçlü bağları bulunan Şeref’in kökenlerine liyakat eden bir gençlik dönemi geçirdiği biliniyor.

Ayşe Sena Şeref Hangi Okullardan Mezun?

Orta öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamlamış olan Şeref, akademik açıdan köklü bir altyapıya sahiptir.

Lisans eğitimini İtalya'da Milano Cattolica Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü üzerine almıştır.

Şu anda eğitimine Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi olarak devam etmektedir.

Bu akademik yolculuk, genç güzelin yalnızca fiziksel güzellik değil, aynı zamanda entelektüel derinlik ve global farkındalık taşıdığını gösteriyor.

Miss International 2025'te Türkiye’yi Temsile Hazırlanıyor!

Miss International yarışması, Japonya merkezli, global kültürel anlayışı ve barış mesajını yayma amacıyla düzenlenen prestijli bir organizasyondur. Ayşe Sena Şeref, bu yıl Türkiye'nin güzellik elçisi olarak Tokyo’da sahne alacak. Göreve ilişkin şu duygusal sözleri paylaşmıştır:

“Doğu ile Batı’nın birleştiği bu topraklardan yalnızca bir unvan değil, köklü bir miras taşıyorum.”

“Bu yolculuk bir yarışmadan öte… Kimliğimizin, özümüzün ve bugünlere geldiğimiz gurur dolu bir yoldur. Unutmayın; kısmetinizde varsa sizi nasıl olursa olsun bulur… Tokyo, geliyorum…”

Bu sözler, onun yalnızca güzeller güzeli değil; güçlü bir birey olduğunu da yansıtıyor.

Ayşe Sena Şeref, eğitimli, kültürlü ve vizyoner bir genç kadın olarak sadece güzellik alanında değil, aynı zamanda dünya sahnesinde Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye aday bir isimdir. Akademik başarısının yanı sıra ifade ettiği duygu ve kitlelere ulaşmada iz bırakan diliyle de gelecekte başarılarına yenilerini ekleyebilecek donanımlı bir temsilcidir.