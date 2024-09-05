Es-Sisi'nin Askeri Kariyeri ve Siyasete Girişi

Abdülfettah es-Sisi, 19 Kasım 1954'te Mısır'ın başkenti Kahire'de doğdu. Mısır Askeri Akademisi'nde eğitim aldı ve daha sonra Birleşik Krallık ve ABD'de çeşitli askeri eğitim programlarına katıldı. Yıllar içinde Mısır Silahlı Kuvvetleri'nde önemli görevler üstlendi ve Savunma Bakanı olarak görev yaparken 2013 yılında Mısır'da seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye karşı bir askeri darbe düzenledi.

2013 Darbesi ve Sisi'nin İktidara Yükselişi

3 Temmuz 2013'te gerçekleştirilen askeri müdahale sonrasında Mursi görevden alındı ve Sisi ülkenin geçici lideri olarak sahneye çıktı. Kendisini destekleyen kesimler, Mursi'nin yönetimi sırasında ülkenin siyasi ve ekonomik krizlere sürüklendiğini ve halkın taleplerinin dikkate alınmadığını savunurken, Mursi yanlıları bu hareketi darbe olarak nitelendirdi. 2014'te düzenlenen seçimlerde büyük bir oy oranıyla Mısır Cumhurbaşkanı seçilen Sisi, 2018'de de yeniden seçildi.

Sisi'nin İç Politikadaki Etkisi ve Reformları

Abdülfettah es-Sisi, göreve geldikten sonra Mısır'da istikrarı sağlama amacıyla bir dizi reform ve politika değişikliği başlattı. Ekonomik alanda özellikle altyapı projelerine ağırlık veren Sisi, Süveyş Kanalı'nın genişletilmesi ve yeni şehirlerin inşa edilmesi gibi projelerle dikkat çekti. Bununla birlikte, muhalif gruplara yönelik baskı politikaları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle uluslararası eleştirilere maruz kaldı.

Dış Politikada Sisi'nin Rolü

Sisi, bölgesel ve uluslararası arenada Mısır'ı güçlü bir aktör olarak konumlandırmayı hedefledi. Özellikle terörle mücadele ve bölgesel istikrar konularında etkin bir rol üstlenirken, Mısır'ın Körfez ülkeleriyle olan ilişkilerini güçlendirdi. ABD ve Rusya ile de diplomatik ve askeri işbirliğini artırarak denge politikası izlemeye çalıştı.

Gelecek Perspektifi ve Sisi Yönetiminin Tartışmaları

Sisi'nin yönetimi, ekonomik kalkınma projeleriyle övülürken, demokratik özgürlüklerin sınırlanması ve muhalefete yönelik baskılar nedeniyle eleştirilmeye devam ediyor. Mısır'da uzun süreli bir liderlik hedeflediği düşünülen Sisi'nin gelecekteki rolü, ülke siyasetinde belirleyici olmaya devam edecek gibi görünüyor.