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Tokat’ta mısır tarlalarına dadanan domuz sürüleri üreticiyi perişan etti.

Tokat’ın Turhal ilçesinde yaşayan Uğur Karahan 18 dönümlük mısır tarlasının domuzlar tarafından talan edildiğini belirti. Gece nöbet tutarak domuzları engellemeye çalışan Karahan’ın çabaları fayda etmedi. Karahan, gece saatlerinde arabasıyla domuzları kovalayarak tarlasını korumaya denese de domuzları durduramadı. 18 dönümlük tarladaki bütün ekili mısırlara zarar veren domuzlar, Karahan’ı 300 bin lira zarara uğrattı.