Yozgat'ta, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından 463 yıl önce inşa ettirilen tarihi köprü, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından yeniden hizmete açıldı. Tarihi köprü, 2018 yılı Aralık ayında tamamlanan restorasyon çalışmalarıyla eski ihtişamına kavuştu.

YAVUZ SULTAN SELİM'İN MİRASI: ÜÇ KEMERLİ KÖPRÜ

1516 yılında Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Kanak suyu üzerine inşa ettirdiği üç kemerli köprü, restorasyon sürecinde aslına uygun olarak yenilendi. Sel sularının getirdiği molozlarla kapanan üçüncü kemer de temizlenerek ortaya çıkarıldı. Restorasyon çalışmaları 1.5 yıl sürdü ve köprü, tarihi dokusunu koruyarak yeniden kullanıma açıldı.

YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE AÇIK

Yozgat-Boğazlıyan yolu üzerinde yer alan ve hem yaya hem de araç trafiğine açık olan tarihi köprü, bölge halkı tarafından aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Restorasyon sonrası köprü, sadece bir geçiş noktası değil, aynı zamanda Yozgat'ın tarihine tanıklık eden önemli bir yapı olarak dikkat çekiyor.

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI

Yozgat'ta, tarihi yapılarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına yapılan bu tür restorasyon çalışmaları, bölgenin kültürel mirasının yaşatılmasında büyük rol oynuyor. Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılan köprünün restore edilmesi, Yozgat'ın zengin tarihini ve Osmanlı döneminin mimari mirasını gözler önüne seriyor.