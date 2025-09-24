İngilizce öğretmeni Miray Luna, okul yönetiminden aldığı uyarı sonrası yaşadıklarını sosyal medyada anlattı. Luna, açıklamasında durumu “trajikomik” olarak tanımladı.

“Bedenim Nedeniyle Şikayet Edildim”

Miray Luna, yıllardır sporla ilgilendiğini belirterek vücut yapısının bu nedenle dikkat çekici hâle geldiğini söyledi. Açıklamasında, “Kalça yapım tamamen genetik. Uzun yıllar düzenli antrenman yaptığım için kas kütlem gelişti. Hatta bir sakatlık sonrası spora ara verdim ama vücut formum değişmedi” şeklinde konuştu.

“Kıyafet Seçimlerine Rağmen Tepki Aldı”

Öğretmen Luna, mesleki sorumluluk gereği her zaman bol ve resmi kıyafetler tercih ettiğini vurguladı. Ancak buna rağmen rahatsız edici geri dönüşlerle karşılaştığını söyleyerek, “Üzerime bedenimden büyük pantolonlar giyiyorum. Hatta belimden düşecek hâle geliyor. Ama yine de bazı kişilerin odağında oluyorum” dedi.

Şikayetin Nedeni Şaşırttı

Luna’ya yönelik dikkat çeken şikâyet ise bir öğrenciden değil, orta yaşlı bir erkekten geldi. Konuya dair şu sözleri dikkat çekti:

“Kadın öğrencilerimden bugüne kadar olumsuz bir söz duymadım. Ama bir adam, ‘Miray’ın kalçası dikkatimi dağıtıyor, derse odaklanamıyorum’ diye dilekçe vermiş. Duyunca neye uğradığımı şaşırdım.”

Sosyal Medyada Geniş Yankı Buldu

Miray Luna’nın bu açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kullanıcı, öğretmenin karşılaştığı durumu anlamsız ve absürt olarak yorumlarken, yorumların büyük bir kısmı ise Luna’ya destek verdi.