Sosyal medya fenomeni Miray İpekler, Deniz Akkaya hakkında "hakaret" davası açması üzerine Miray İpekler en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki Miray İpekler kimdir?

MİRAY İPEKLER KİMDİR?

Miray İpekler, 29 Mart doğumludur. Koç burcu olan Miray İpekler, aynı zamanda Moodisimportant adında bir giyim markasının sahibidir.

Modayı yakından takip eden İpekler, kendine özgü giyim tarzıyla sosyal medyada büyük ilgi görmektedir.

Düzenli olarak spor yapan Miray İpekler, fit görünümüyle de takipçilerinden yoğun övgü almaktadır. Berna Arıcı ve Damla Ekmekçioğlu ile yakın dost olan ünlü manken, gün batımını izlemeyi çok sevdiğini ve bunun ona huzur verdiğini belirtmiştir.

Hayvansever kişiliği ile de beğeni toplayan Miray İpekler'in Pars adında sevimli bir köpeği bulunmaktadır.

Instagram'da miray.ipekler kullanıcı adıyla paylaşımlarına devam eden Miray İpekler'in 118K takipçisi bulunmaktadır.

Modaya olan ilgisi, spor tutkusuyla birleşen fit görünümü ve hayvansever kişiliği, onu sosyal medyada parlayan bir yıldız haline getirmektedir.

Berna Arıcı ve Damla Ekmekçioğlu ile yakın dostluğu bulunmaktadır. Instagram’da miray.ipekler ismiyle paylaşımlarına devam eden ünlü mankenin 97.3K takipçisi bulunmaktadır.

Doğum Tarihi ve Burcu: 29 Mart, Koç burcu

Giyim Markası: Moodisimportant

Sosyal Medya: Instagram'da miray.ipekler, 118K takipçi

Yakın Arkadaşları: Berna Arıcı ve Damla Ekmekçioğlu

Hobileri: Gün batımını izlemek

Kişisel Bilgiler: Pars adında bir köpeği var