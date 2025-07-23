Tartışmanın büyümesiyle odunla saldırıya uğrayan 74 yaşındaki dayı, evinden aldığı tüfekle 44 yaşındaki yeğenini vurarak öldürdü. Olayda ağır yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Kızılca Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı mahallede komşu olarak yaşayan Ramazan G. (74) ile yeğeni Osman Karaalp (44) arasında geçmişe dayanan miras paylaşımı konusundaki husumet nedeniyle sokakta tartışma çıktı. Tartışmaya kısa sürede Ramazan G.’nin eşi Elif G. de dahil oldu.

İddiaya göre, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu belirtilen Osman Karaalp, yol kenarında bulunan odunlardan birini alarak dayısı Ramazan G. ve yengesi Elif G.’ye saldırdı. Başına darbe alan Elif G., yere yığıldı. Eşinin durumunu gören Ramazan G., olay yerinden ayrılarak evine gitti ve ruhsatsız olduğu değerlendirilen bir tüfeği alarak yeniden olay yerine döndü.

Ramazan G., sokak ortasında yeğeni Osman Karaalp’e ateş açtı. Ağır yaralanan Karaalp olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, Osman Karaalp’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olayda ağır şekilde yaralanan 70 yaşlarındaki Elif G., önce Tavas Devlet Hastanesi’ne, ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Denizli merkezdeki bir hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Cinayet zanlısı Ramazan G. ise sağlık kontrolü için götürüldüğü Tavas Devlet Hastanesi’ndeki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Osman Karaalp’in cenazesi, olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.