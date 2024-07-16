Miraç Küllü Kimdir 27 Yaşındaki Ülkücü Başhekim Kimdir

Ülkü Ocakları’nda görev yapan Miraç Küllü, kariyerinin başında önemli bir göreve getirildi. Küllü, Tunceli Mazgirt Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atandı. Son dönemde kamu atamalarının liyakat açısından tartışma konusu olduğu bir süreçte, Ülkü Ocakları'nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

ÜLKÜ OCAKLARI'NIN PAYLAŞIMI

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Miraç Küllü'nün mesleğinin erken döneminde gösterdiği üstün başarı sayesinde Tunceli Mazgirt Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atandığını belirtti. Kılıç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Teşkilatımızda görev yapmakta olan ülküdaşımız Miraç Küllü, mesleğinin en erken diliminde gösterdiği üstün başarı sonucu Tunceli Mazgirt Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanmıştır. Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım bugün Türkgün Gazetesi’nde yayımlanan röportajında 'Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin liderliğinde yetişen gençlik, bugün 27 yaşında; vatanına, milletine ve devletine hizmet eden şuurlu yeni nesil Ülkücü gençliktir' diye belirtmiştir. İşte o gençlik tam olarak bu gençliktir. Miraç Küllü kardeşimizin yolu, bahtı, alnı açık olsun. Türk Milletine hizmeti daim olsun.”

SOSYAL MEDYADA YANKILAR

Bu atama, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Miraç Küllü'nün genç yaşta başhekimlik görevine getirilmesi bazı çevrelerce takdirle karşılanırken, bazıları ise atamanın liyakat ilkeleri açısından sorgulanması gerektiğini belirtti. Özellikle sosyal medyada konuyla ilgili birçok farklı görüş dile getirildi.

ÜLKÜ OCAKLARI’NIN DESTEĞİ

Ülkü Ocakları, bu atamayı destekleyerek Miraç Küllü'nün başarısını vurguladı. Teşkilat içerisindeki dayanışmanın ve gençlik yapılanmasının önemine dikkat çeken Ülkü Ocakları, Küllü'nün başarısının diğer genç üyeler için de bir örnek teşkil ettiğini belirtti. Burak Kılıç'ın paylaşımında ifade ettiği gibi, bu atama Ülkü Ocakları'nın genç üyelerinin kariyerlerinde gösterdikleri başarıların bir örneği olarak değerlendirildi.

Miraç Küllü'nün Tunceli Mazgirt Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanması, kamuoyunda ve sosyal medyada çeşitli tartışmalara yol açsa da, genç bir doktorun erken kariyerinde elde ettiği bu başarı birçok kişi tarafından takdir edildi. Ülkü Ocakları’nın bu atamaya verdiği destek ve Miraç Küllü’ye yönelik iyi dilekler, teşkilatın genç üyelerine olan güvenini de bir kez daha gözler önüne serdi.