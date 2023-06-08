Akdağmadeni İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş grubu Kur'an Kursları yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Akdağmadeni Kapalı Spor Salonunda düzenlenen programa Akdağmadeni İlçe Kaymakamı Fatih Topuz, Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın, ilçe protokolü ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program öğrencilerin Kur'an- ı Kerim Tilavetiyle devam etti.

Kur'an- ı Kerim Tilaveti sonrasında İlçe Müftüsü Abdullah Çolak, selamlama konuşması yaparak küçük yaşta çocukların aldığı milli ve manevi değerler eğitiminin önemine değindi.

İlçe Müftüsü Çolak, “Çocukların Rabbimizi ve Hz. Peygamber'imizi severek tanımaları, milli ve manevi değerlerimizi fark etmeleri, Kur'an-ı Kerim'i kendi seviyelerine uygun sağlıklı bir din ve ahlak gelişimi ile öğrenebilmeleri için oluşturulan 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kurslarımız, eğitim öğretime büyük bir özveriyle devam ediyor. Bize bu güzel duyguları yaşatan kıymetli velilerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize ve bizi yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra öğrenciler, yıl boyu öğrendikleri ilahileri, duaları, sureleri ve hadisleri okuyarak gösterilerini sergiledi. Yasin Nazım Kayhan