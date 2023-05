Anneler Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, öğrenciler ve öğrencilerin annelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Coşkulu bir katılımla yapıldığı söylenen etkinlikte anaokulu öğrencilerinin anneleri için hazırladıkları gösteriler izlendi.

Yapılan etkinlik sonrasında açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Cennet kokulu annelerimiz için Kadışehri Anaokulu tarafından Anneler Günü Etkinliği düzenlendi. Etkinlik Kadışehri Belediye Başkanı Sayın İrfan Akın ve annelerin de katılımları ile coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Minik kalplerinde sevgi tohumları taşıyan anaokulu öğrencilerimizin anneleri için hazırladıkları gösterileri izleyip onlarla neşelendik. Değerli anneler için böyle güzel bir program düzenlenmesinde emekleri olan başta okul müdürümüz olmak üzere tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi.

“EN DEĞERLİ HAZİNEDİR”

Aksoy Anneler Gününe özel bir açıklama da yaparak şunları söyledi; “Fedakârlık, sevgi ve sabrın en güzel örneğidir annelerimiz. Aile hayatının birleştirici unsuru, evlatlarının ilk öğretmeni; iyiliğin, şefkatin, fedakârlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsalidirler. Kadınlarına değer veren ve el üstünde tutan, Peygamber Efendimizin (sav) ‘Cennet, annelerin ayakları altındadır’ hadis-i şerifi ile annelere hürmet gösteren bir dinin ve bir milletin mensuplarıyız. Ülkemize ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için, her türlü zorluğa göğüs gererek çalışan annelerin; aynı zamanda bir kadın olarak da, toplumda hak ettikleri yeri almaları, ülkemizin geleceği ve kalkınması açısından büyük önem taşımaktadır. ‘Dünyada her güzel şey kadının eseridir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kuruluşunun her aşamasında emeği olan Türk Kadınının da katkısını özellikle vurgulamıştır. Annelerimizin gülen yüzleri, bizler için en değerli hazinedir. Annelerimizi, yılın sadece bir gününde değil her gününde hatırlamalı, hoş tutmalı, sevgi ve saygımızı göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin birliği ve beraberliği için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin emaneti annelerimiz başta olmak üzere, bizleri canından bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” Melike Aslı Arslan