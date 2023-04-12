Öğrencilerde Ramazan ve yardımlaşma, iyiliğe teşvik edip bilinç oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ihtiyaç sahibi aileler için yardım kolisi hazırladı. İl Müftüsü Ali Gülden minikleri ziyaret etti.

Öğrencileri tebrik eden Müftü Gülden, “Minik öğrencilerimiz güzel ve bir o kadar da anlamlı davranışları ile bu kolileri kendi imkanlarıyla hazırlayarak örnek bir davranış sergilediler. Adeta iyiliğin yaşı yoktur sözünü yaşatan minik yürekler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere muhtelif gıda ürünlerinden oluşan gıda kolilerini hazırlayan yavrularımızı, manevi değerleri öğrenmeleri için 4-6 yaş Kur’an kurslarımıza gönderen anne ve babalarını, yavrularımıza büyük bir özveriyle yardımseverliği bir değer olarak öğreten kıymetli hocalarımızı tebrik ediyorum’’ dedi.

Minik öğrenciler, Kur’an Kursu Öğreticilerinin rehberliğinde hazırladığı yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) görevlilerine teslim ettiler. Haber Merkezi