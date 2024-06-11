Yozgat Şehir Stadyumu Dış Sahada gerçekleştirilen Futbol Şöleni’ne İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Celal Yalçın, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Hakan Bektaş, Kürşat Kadifekale’nin ailesi, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdür İsmail Altınkaynak, “Kürşat Kadifekale Minikler Futbol Şöleninde hiçbir kimse kaybetmedi. Bu sahaya çıkmış olmanız sizleri lider yaptı. Bu turnuvada öğrencilerimiz, Yozgat’ımız kazandı. Emeklerinden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Allah Kürşat kardeşimize rahmet eylesin mekanını cennet eylesin” diye konuştu.

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Hakan Bektaş ise, “Kürşat Kadifekale’nin arkadaşı, bütün arkadaşları ve değerli ailesi adına Kürşat kardeşimi anlatmak istiyorum. Kürşat kardeşimiz 1979 yılında Yozgat’ta bir spor mahallesi olan Eskipazar Mahallesinde dünyaya geldi. O gün bütün yoksuzluklara rağmen bir mahallede futbol ve basketbol topunu bulamazken kendisini yetiştiren yüzlerce kardeşlerimiz oldu. Birkaç branşı aynı anda çok üst düzey yapan sporcularımız yetişti. Kürşat kardeşimizde sporcu bir babanın evladı olarak kendisini yetiştirdi ve ilk, orta ve lise öğrenimini Yozgat’ta tamamladıktan sonra Niğde Beden Eğitimi Spor yüksekokulundan mezun oldu. Kısa bir süre Gençlik Spor İl Müdürlüğünde antrenör olarak görev yaptıktan sonra iş hayatına atıldı. Ve burada çok değerli arkadaşı Cenker Doğan ile birlikte imkânsızlıkların altına sporda imza attı." ifadelerini kullandı.

Bektaş, konuşmasının devamında, "Bozokspor Hentbol Kulübünü kurarak tarihinde ilk defa 2 kez süper ligde mücadele etme başarısın gösterdi. Çok kısıtlı şartlarda geleceğinin maddi ve manevi kazançlarını vererek spor kulübüne sahip çıktı. Yüzlerce kişiye örnek olmak için mücadele etti. Bizler arkadaşları olarak kelimelerle, cümlelerle kendisini ifade etmeye gücümüz yetmez. Kürşat kardeşimiz çok kıymetli bir sporcu dostu, çok kıymetli bir sporcu başkanı, çok kıymetli bir kulüp başkanı ve asla yeri doldurulamayacak çok güzel bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin. Bu güzel ve anlamlı şenliğe katılanlara çok teşekkür ediyorum”