Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı ve Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “Sporla büyüyen her çocuk, güçlü bir geleceğin temelidir” dedi.

Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı ve Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş’un öncülüğünde 3 Ağustos 2025 Pazar günü Akdağmadeni’nde düzenlenen dostluk karşılaşmaları, renkli görüntülere sahne oldu. Yozgat Samsunspor Futbol Okulu ile Akdağmadeni Gücü Futbol Okulu’nun 2013–2018 doğumlu minik sporcuları, sahada sadece futbol değil, dostluk ve kardeşliği de ortaya koydu.

Maçlarda kazanmaktan çok centilmenlik, takım ruhu ve fair-play ön plandaydı. Başkan Ömer Aydoğmuş’un da vurguladığı gibi, bu organizasyonun amacı sadece skor değil, çocukların sporun birleştirici ve geliştirici gücüyle büyümesiydi. Sahadaki minik sporcular, enerjileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Karşılaşmaları izlemek için tribünleri dolduran aileler ve sporseverler, minik sporcuların mücadelesine alkışlarla destek verdi. Başkan Aydoğmuş’un çağrısıyla gelen vatandaşlar, geleceğin yıldız adaylarına moral kaynağı oldu.

Organizasyon sonunda açıklama yapan Aydoğmuş, “Bugün burada sadece bir futbol karşılaşması değil, aynı zamanda çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak çok değerli bir adım attık. Bu coşkuya ortak olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Maç sonunda Yozgat Samsunspor Futbol Okulu Kaleci Antrenörü, Yozgat’ın yakından tanıdığı isim "Yozgat’ın abisi" Kaleci Şaban da bir açıklama yaptı. Kaleci Şaban, “Bugün burada çocuklarımızın heyecanına ortak olmak, onların gelişimine katkı sunmak bizim için büyük mutluluk. Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi, Yozgat futbolunun geleceği adına çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Samsunspor Futbol Okulu Antrenörü Mesut Altan da organizasyona dair düşüncelerini paylaştı. Altan, “Bugün burada sadece bir maç oynanmadı; çocuklarımız arkadaşlık, paylaşım ve sporun güzelliklerini yaşadı. Sahada gösterdikleri özveri ve mutluluk bizleri gururlandırdı. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Asıl kazanan, çocuklarımızın yüzündeki o samimi gülümseme oldu” dedi.

Ev sahibi ekip Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Antrenörü Hakan Altın da günün anlamına dair kısa bir değerlendirmede bulundu. Altın, “Bugün sahada sadece futbol oynanmadı; çocuklarımız dostluğu, centilmenliği ve birlikte başarmayı yaşadı. Bu tür etkinlikler onların gelişiminde büyük rol oynuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Her iki takımın antrenörlerine teşekkür eden Aydoğmuş, “Her iki takımın antrenörleri Mesut Altan ve Hakan Altın’a, genç sporculara verdikleri önem, gösterdikleri güven ve özveri için teşekkür ediyoruz. Ayrıca Yozgat’ın abisi Kaleci Şaban’a bu anlamlı organizasyona katkıları ve çocuklarımızın gelişimine verdiği destek için özel teşekkürlerimizi sunarız.

Ayrıca, Yozgat’ta zor şartlar altında faaliyet gösteren tüm spor okullarına ve kulüplerine, Yozgat gençliğine verdikleri değer ve özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımızı iletiyoruz. Onların gayreti, bölge sporunun ve gençlerimizin geleceğinin teminatıdır.

Minik yürekler büyük heyecanla sahadaydı. Mücadele vardı, oyun vardı, keyifli bir gün yaşadık” ifadelerini kullandı.