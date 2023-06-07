2023 Yılı Eğitim Projeleri Destek Programı kapsamında, Boğazlıyan Kaymakamlığı sponsorluğunda yürütülen “Minik Kanatlar Üşümesin” projesi Karakoç İlkokulu ve Ortaokulu tarafından dönem sonu etkinliği şeklinde yapıldı.
Hazırlanan projenin amacının; “Öğrencilerimizin soğuk kış günlerinde etrafımızdaki kanatlı yaban hayvanlarına karşı duyarlı olmaları, merhamet ve yardımseverlik duygularının artırılması, dünyamızı başka canlılarla paylaştığımızı fark etmelerine katkıda bulunmaktır” olduğu söylendi.
Programa Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, “Minik Kanatlar Üşümesin” projesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Duygucan Baloğlu