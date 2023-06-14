2023 Yılı Eğitim Projeleri Destek Programı kapsamında, Sırçalı Belediye Başkanlığı sponsorluğunda yürütülen “Minik Kalpler Kumbarası” projesi Sırçalı Şehit İdris Öztürk İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu tarafından dönem sonu etkinliği şeklinde yapıldı.

Hazırlanan proje şu amaçlarla yapıldı: “6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 10 ilimizi derinden etkileyen, deprem bölgesinde yaşamak durumunda kalan ve eğitimlerine çadırlarda devam eden öğrencilere yardımcı olmaktır. Önceliğimiz kendi öğrencilerimiz de farkındalık oluşturmak, oradaki çocukların yaşadığı zorlukları anlamalarını sağlamak, empati kurabilmeleridir.”

Proje "Yaraları saralım harçlıkları kumbaraya atalım" sloganı ile yapıldı.

Programa Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Vedat Oymak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Duygucan Baloğlu