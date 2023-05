Etkinlikte çocuklara trafik eğitiminin yanı sıra araç sürdürüldü. Aldıkları eğitimle gönüllü trafik dedektifi olan çocuklar için kimlik verildi.

Çocuk Trafik Eğitim Parkında düzenlenen programa Vali Ziya Polat, İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, İl Jandarma Komutanı Halil Başer, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yapılan etkinlikte öğrencilere trafik kurallarının hatırlatılması hedeflenirken, Vali Ziya Polat ve Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, çocuklarla yaya geçidinden geçerek, yaya geçidinin önemine dikkat çekti.

Vali Ziya Polat programda yaptığı açıklamada; “Trafikte daha iyiye mottosuyla İç İşleri Bakanlığımızın başlattığı çalışmalar kapsamında geçtiğimiz yıllarda Çocuk Trafik Eğitim Parkımızı yenilemiştik. Şuana kadar 4 bine yaklaşık çocuğumuza eğitim verdik. Seneye inşallah her ilkokul çocuğumuza burada eğitim vermeyi rutin haline getireceğiz. Her çocuğumuzun burada eğitim alıp bilinçlenmesini sağlayarak farkındalık yaratmak istiyoruz. Burada sadece trafik eğitimi değil çocuklarımıza sosyal medya kullanımı, hayatla ilgili, KADES’le ilgili, afetle ilgili eğitimler vereceğiz. Hayatın her konusunda yavrularımızı eğitmek için burayı kullanacağız. Oyun havasında, eğlence havasında eğitimler gerçekleştireceğiz. Çocuk Trafik Eğitim Parkında araçlarımızı yeniledik. Yeni araçlar aldık çocuklarımız daha keyifli sürüşler yapsınlar diye. Ramazan Bayramında çok şükür ölümlü trafik kazası olmadı. Sürücülerimiz kurallara uyacaklar. Bizler sokaklarda, caddelerde, anayollarda emniyetimizle, jandarmamızla gerekli tedbirleri alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Ülkemizde inşallah kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Trafik kurallarına uysunlar. Çocuklarımızda bu konuda dedektif olarak bizlere destek olacaklar. Haftamız kutlu olsun” diye konuştu. Alpaslan Demir