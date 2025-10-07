Dün akşam yaşanan üzücü olayda, 4 yaşındaki Yavuz Selim S., apartmanın 4. katındaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Konya’nın Ereğli ilçesinde yaşanan korkunç olay, dün akşam saatlerinde Şinasi Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde bir apartmanda gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, 4 yaşındaki Yavuz Selim S., annesinin mutfakta işleriyle meşgul olduğu anda, evlerinin 4. katındaki balkonda oynarken dengesini yitirerek aşağıya düştü.

Çocuğun düştüğünü görenlerin ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yavuz Selim S., ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Küçük çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yavuz Selim S.’nin cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Ereğli Cinler Mezarlığı'nda toprağa verildi.