Bir minibüs, kontrolünü kaybederek şarampole devrildi. Kazada 11 kişi yaralanırken, olay sonrası bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahale uygulandı

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde gerçekleşen kazada, yolcu minibüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olayda 11 kişi yaralanırken, kazadan sonra bölgeye fazla sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza, ilçenin Güzelce Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Hasan K. (61) yönetimindeki 52 AFT 599 plakalı minibüs, Ulus Derviş Türbesi ziyareti dönüşü sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafına devrilerek yaklaşık 100 metre aşağıya uçtu.

Kazanın etkisiyle sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Şahiner G. (65), Dursun K. (59), Emine K. (54), İpek T. (59), Emine Y. (65), Mehmet Y. (54), Hasan B. (50), Fatma Y. (62), Gönül Y. (61) ve Hüseyin Y. (58) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Ordu'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.