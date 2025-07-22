Mine Tugay 28 Temmuz 1978, Konya da dünyaya geldi. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Yeni Levent Lisesi'ni bitirdi. Oyunculuğa 1997 senesinde Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı oyunu ile ilk adımını attı.

Aynı sene Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimini sürdürdü.

Fakat aralarında Özge Özberk ve Özgü Namal'ın da yer aldığı 15 kişilik sınıftan 'disiplinsizlik' iddiasıyla uzaklaştırılan 13 kişiden birisi olarak seçildi.

1998 senesinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü kazandı. Konservatuvarı başarıyla bitirdikten sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunlarında yer almaya başladı.

2003 senesinde Gülbeyaz adlı televizyon dizisinde oynadı.

2004 senesinde Adı Aşk Olsun adlı dizide ve Gönül Yarası adlı sinema filmini canlandırdı. Semaver Kumpanya'da Işıl Kasapoğlu ve Bülent Emin Yarar rejisiyle Mem ile Zin adlı oyunda yer aldı.

Bahar Şahin’den Mine Tugay İçin Mobbing İddiası

Şahin, sette bir oyuncunun kendisine "varoş" diye ifade ettiğini, dışlandığını ve aşağılandığını; küçük oyunculardan olduğundan dolayı alttan almak zorunda kaldığını söyledi.

Şahin, ses getiren söylemlerinden sonra iddiaların ismi Mine Tugay olurken, 46 yaşındaki oyuncudan cevap geldi.

Tugay sosyal medyadan, "Beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım bir üslup ve cümlelerle itham edilmişim. Söylemediğim şeylerle suçlanmak beni üzdü.

Bu söylemleri saygısız ve hedef gösterme amaçlı buluyorum." diyerek Bahar Şahin'in iddialarını kabul etmediğini bildirdi.