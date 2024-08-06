Eskişehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mine Hayta, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmış bulunmaktadır. Eskişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki başarılı görevinden sonra, Ferhat Yılmaz'ın Edirne İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasıyla boşalan pozisyona getirilen Hayta, Çanakkale'deki eğitim alanında önemli bir değişimin habercisi oldu.

Mine Hayta, Çanakkale'ye atanmasının ardından yaptığı açıklamada, eğitimde öğrenci başarısını artırmayı, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemeyi ve eğitimde eşit fırsatlar yaratmayı hedeflediğini belirtti. Hayta, “Çanakkale'deki eğitim kalitesini yükseltmek için var gücümüzle çalışacağız. Öğrencilerimizin en iyi eğitimi alması için öğretmenlerimizle birlikte elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

MİNE HAYTA'NIN EĞİTİM KARİYERİ

Mine Hayta, eğitim sektöründe uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunmuş bir isimdir. İstanbul Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde elde ettiği başarılı çalışmaların ardından, Eskişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Eğitimde yenilikçi ve sürdürülebilir projelere öncelik veren Hayta, yeni görevinde de bu vizyonunu devam ettirecektir.