Türk televizyonlarının tanınmış isimlerinde Murat Saygı ile Beril Batur çiftinin kızları Mina Saygı, Cahit Kapukıran ile nikah masasına oturdu. Sevenleri çifti, Fethiye’de düzenlenen düğünde yalnız bırakmadı.

Genç tenisçi Mina Saygı ilgi gören isimler arasında. İstanbul’da lise öğrenimi gördüğü zamanlarda 3 kez hem tekler hem çiftlerde şampiyonluk elde eden Mina, 2011 ISF Dünya Şampiyonası’nda çiftler ve teklerde de 2. olarak başarı gösterdi.

Old Dominion Üniversitesi'nde iletişim eğitimi aldığı sırada üniversitenin tenis takımında da yer alan Saygı, 2012–13 sezonunda dikkat çeken bir performans ortaya koyarak, buradan George Mason Üniversitesi'ne transfer oldu. Mina, New York’ta Pazarlama ve Halkla İlişkiler alanında da kendini geliştirdikten sonra Türkiye’ye döndü.

Games Medya adlı şirketin başkanlığında ise Mina’nın annesi Beril Batur yer alıyor.

Mina Saygı Kaç Kardeş?

Tuana adında bir kız kardeşi ve Ali ile Emir adında iki erkek kardeşi vardır.